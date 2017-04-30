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Suriye'nin Dera ilinde hava saldırısı: 10 ölü

Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde düzenlenen hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

30.04.2017 - 17:53
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Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera Beled semtine düzenlenen şiddetli hava saldırıları ve top atışları sonucu en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekiplerinden Muhammed el-Yusuf'un yaptığı açıklamada, Dera'daki muhaliflerin kontrolündeki göçmen ailelerin yaşadığı Dera Beled'e bugün çok yoğun hava saldırıları ve top atışları düzenlendiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yusuf, saldırlar sonucu çoğunluğu çocuklardan ve kadınlardan oluşan en az 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Beşşar Esad rejiminin, saldırılarda varil bombaları kullandığı ileri sürüldü.

Hava saldırılarına Rusya'nın katılıp katılmadığı henüz netlik kazanmadı.

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