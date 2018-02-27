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Suriye'nin doğusundaki enerji savaşı

Suriye'nin doğusunda ABD ve müttefiği PYD/PKK ile İran güçleri arasında enerji sahaları üzerinde mücadele devam ediyor. ABD ile İran arasında gaz sahası çatışmaları yaşanıyor.

AA | 27.02.2018 - 12:02..
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Suriye iç savaşının yaşandığı ilk günlerden beri en çok konuşulan konulardan biri, ülkedeki enerji ahalarının paylaşımı. Binlerce kilometre öteden gelerek burada üslenen ABD ve Rusya ile ülkenin doğusunda bulunan İran bölgeden petrol ve gaz sahası parsellemeye çalışıyor.

Özellikle Deyrizor bölgesinde bulunan yoğun enerji yatakları uluslararası güçlerin dikkatini üzerine çekerken ABD, Rusya ve İran burada yoğun çatışmalar yaşıyor.

Suriye'nin doğusundaki enerji savaşı

İRAN GİRİŞİMİ ABD SALDIRISIYLA SONUÇLANDI

Suriye'de Beşar Esad rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek için hamle yaptı, ancak bölgede hazır bulunan ABD askeri güçleri bu hamleye izin vermedi.

Suriye'nin doğusundaki enerji savaşı

Koniko gaz sahası olarak bilinen bölgeye konuşlanan İranlı milisler, PYD/PKK'dan 22 noktayı ele geçirerek ilerleyiş sağladı. Yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin imdadına ABD'nin koalisyona bağlı savaş uçakları yetişti; bölgeye bombardıman gerçekleştirildi.

İran menşeli askerlerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da hava saldırısı üzerine geri çekilmek durumunda kaldı.

Suriye'nin doğusundaki enerji savaşı

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede enerji yatakları nedeniyle oluşan çatışma cephesi devamlı oalrak sürüyor. İran güçleri ve PYD/PKK'lı teröristler arasındaki arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

SURİYE'NİN ENERJİ DEPOSU: DEYRİZOR

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Suriye'nin doğusundaki enerji savaşı

PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, Beşar Esad rejimi güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti. Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu, 23 Eylül 2017'de ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti. Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esad rejimi ve güneyinde dar bir alana DEAŞ hakim.

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