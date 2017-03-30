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Suriye'nin Hama kırsalına klor gazlı saldırı

Suriye'de rejime ait askeri helikopterler Hama'nın kırsalına klor gazlı varil bombalarıyla saldırdı. Yaklaşık 100 kişi gazdan etkilendi.

30.03.2017 - 13:03
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Suriye'nin Hama kırsalında bulunan Latamneh Hastanesi doktorlarından Muhammed Ulvan, Esed güçlerine ait askeri helikopterlerin, Latamneh beldesi ve Ez-Zuvar köyüne klor gazlı varil bombasıyla saldırdığını söyledi.

100 SİVİL GAZDAN ETKİLENDİ

Muhaliflerin kontrolündeki belde ve köye düzenlenen saldırıda çevreye yayılan gazdan yaklaşık 100 sivilin etkilendiğini ifade eden Ulvan, ''Klor gazı saldırısına maruz kalanlarda kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu, nefes darlığı gibi belirtiler var. Gazdan etkilenen bazı kişilerin ise durumu ciddi." dedi.

Esed güçleri dün de başkent Şam'ın Kabun Mahallesi'ne ''klor gazlı'' saldırı düzenlemiş, 35 sivil gazdan etkilenmişti.

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