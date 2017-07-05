Suriye'nin ilk astronotu Türkiye'de eğitim veriyor

2012 yılında Türkiye'ye sığınan Muhammed Ahmed Faris, Suriye Hava Kuvvetleri’nde başarılı bir albay olarak 22 Temmuz 1987’de uzaya gitti.

7 GÜN 23 SAAT 8 DAKİKA UZAYDA KALDI

Bu görev için 155 pilot arasından seçilmişti. 2 yıllık eğitimin ardından, 7 gün 23 saat ve 8 dakika kaldı uzayda. Mir Uzay İstasyonu’nda kimya, fizik ve tıp alanında 13 deney yaptı. Tekrar Suriye’ye adım attığında bir kahraman gibi karşılandı.

Döndüğünde ‘Sovyetler Birliği Kahramanı’ ve Lenin Nişanı’na layık görüldü. Ülkesinde ’Suriye Kahramanı’ nişanı aldı.

2012 yılı itibarıyla General Muhammed Ahmed Faris, Esad rejimine muhalif tavrından dolayı ülkesinden ayrılarak Türkiye’ye sığındı.

"KİLİS'TEN YÜRÜYEREK GİRDİM"

Türkiye'ye nasıl girdiğini anlatan Faris, "Suriye'de izleniyordum. Baskı altındaydım. Çıkamıyordum ülkeden. Beşinci seferde çıkabildim. 4 çocuğumun pasaportu vardı. Ben, pasaportumla ülkeden çıkamıyordum. Houzeyfa’yla (oğlu) birlikte kaçak olarak geldik. Oradan çıktıktan sonra tüm mülklerime el koydular. Beni de ana muhalif ilan ettiler. Kilis’ten yürüyerek Türkiye'ye girdim. Türk istihbaratı, beni Antep’e götürdü. Ordan Ankara’ya geldim. “Nerede yaşamak istiyorsun?” diye sordular. “İstanbul” dedim."





"ÇOK GÜZEL BİR YERDEYİM ŞÜKÜRLER OLSUN"

Hayatından memnun olduğunu da belirten Faris şunları söyledi; "Yaşıyoruz ama orta halli. Kocamustafapaşa’da 2 odalı bir dairemiz var. 6 kişi yaşıyoruz. Allah’a şükür. Hiç problem değil. Mutluyuz. Ben eski durumuma değil, şimdi çadırkentlerde yaşayan insanların haline bakıyorum. Çok güzel bir yerdeyim şükürler olsun. İstanbul çok güzel. Eski bir söz var: “İstanbul düşerse Halep var.” Halep’le İstanbul birbirine benzer."

ÇOCUKLARA UZAY EĞİTİMİ VERİYOR

İstanbul'da birçok okulu ve toplum merkezini ziyaret eden Faris, çocuklara deneyimlerini anlatıyor. Eyüp'teki Ali Kuşçu Uzay Evi'nde de uzay dersi veriyor.



