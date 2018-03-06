Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş kanlı bir şekilde devam ediyor.

Terör örgütlerinin merkezi haline gelen ülkede, milyonlarca insan rejim ve teröristler tarafından katledildi. Bu süreçte halkının üzerine bomba yağdıran Esad rejimine en çok destek İran'dan geldi.

7 YILDA 36 MİLYAR DOLAR

Tahran yönetimi, Esad'ın görev başında kalabilmesi için 7 yılda 36 milyar dolar masraf etti.

SAVUNMA BÜTÇESİNİN 3 KATI

Rakam, İran'ın yıllık savunma bütçesinin 3 katına tekabül ediyor. Bu ayrıntıların ortaya çıkması İran'da tartışmalara neden olsa da, Tahran yönetimi tavrından vazgeçmeyecek. (Yakalandın editör. Haberi çalarken kaynak göstermeyi de unutma!)

"PETROL, GAZ, FOSFAT..."

Konuyla ilgili açıklama yapan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, "Suriye borçlarını petrol, gaz ve fosfat madeni karşılığında ödeyebilir" diyerek ülkedeki niyetlerini de belli etmişti.