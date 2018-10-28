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Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin sonunu getirecek operasyon

Afrin'de hendekleri teröristlere mezar eden Mehmetçik, silahını Fırat'ın doğusuna çevirdi.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 16:09..
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Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin sonunu getirecek operasyon

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayıp, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve barış ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmıştı.

Mehmetçik'e direnemeyen YGP'li teröristlerın mezarları ise, kazdıkları hendekler oldu.

FIRAT'IN DOĞUSU DA TEMİZLENECEK

Örgütün Fırat'ın doğusundaki varlığına da itiraz eden Türkiye, yeniden harekete geçti. Bu kapsamda obüslerle ilk atışlar yapıldı.

YPG'NİN SONU GELİYOR...

Geçtiğimiz aylarda YPG'li teröristlerin Münbiç'te kazdığı hendekler görüntülenmişti.

Operasyonun devamında kazılan hendeklerin, terörist mezarlığına dönüşeceğini öngörmek zor değil.

Amerika'dan aldığı desteğe güvenen YPG'li teröristler, yapılan atışların ardından büyük bir korku içerisinde beklemeye başladı...

İŞTE OPERASYON BÖLGESİ

Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin sonunu getirecek operasyon

KARADAN GİRİŞ OLACAK MI

Afrin operasyonu öncesinde de top atışlarının ardından F-16'lar bölgede bombardımana başlamıştı.

Havadan yapılan atışların ardından Türk tankları bölgeye giriş yapmıştı.

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