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Suriye'nin Türkiye sınırına devrim bayrağı asıldı

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine, Suriye devrimini temsil eden 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

08.07.2017 - 22:48
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kullanılan 3 yıldızlı  dev bayrak çekildi.

Babül Hava Sınır Kapısı Müdürü Sacit Ebu Firas, ülkenin kuzeyindeki İdlib kentinin Türkiye sınırında bulunan sınır  kapısının girişine "devrim bayrağı" astıklarını söyledi.

Ebu Firas, "Bu bayrak, Suriyelilerin zulme karşı başlattıkları  gösterilerde kullandığı bayraktır. Bu bayrak, Suriye devrimini temsil ediyor.  Bayrak asma kararını önceden almıştık, bugün bu kararımızı yerine getirerek dev  bayrağımızı astık." diye konuştu.

Suriye'nin Türkiye sınırına devrim bayrağı asıldı

Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişindeki 18 metre boyunda ve 12 metre  genişliğindeki bayrak, 25 metre yükseklikte dalgalanmaya başladı.

Sınır kapısına asılan "devrim bayrağı", Suriye halkının Fransız  ihtilaline karşı başlattığı istiklal mücadelesini temsil ediyor.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle,  Beşşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, bu bayrağı kullanmıştı.

Suriye'nin Türkiye sınırına devrim bayrağı asıldı

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