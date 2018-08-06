taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.583
USD
5,1447
EURO
5,9517
ALTIN
200,54
PETR
73,5300

Suriye'ye dönmek isteyenler Öncüpınar'a akın etti

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılarak ülkelerine gitmeye başladı.

İHA | 06.08.2018 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Gündem

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor.

Suriye'ye dönmek isteyenler Öncüpınar'a akın etti

İŞLEMLERİ YAPILDI

Yaşlı ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişlerinde öncelik veriliyor. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısına gelen çok sayıda Suriyeli, kuyruğa girdi. Kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdiham oluşurken, Suriyeliler, görevlilerin yardımıyla kuyruğa giderek işlemlerini yaptırdılar.

Polis, jandarma görevlilerin eşliğinde Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyeliler, daha sonra Pasaport Polisi tarafından son kayıtları yapılmasına müteakip Gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüsler ile ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarını yanlarında getirmeleri, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığı bildirildi.

Suriye'ye dönmek isteyenler Öncüpınar'a akın etti

"AİLEMİ HİÇ GÖRMEDİM"

Cibrin Yusuf, Mardin’de mimarlık fakültesinde okuduğunu ifade ederek, “Kurban bayramı için ailemi görmeye gidiyorum. Suriye’de Kobani’ye gidiyorum. Annem, babam, kardeşlerim Suriye’de ben Türkiye’de tek başıma yaşıyorum. 2.5 yıldır Suriye’ye gitmedim. Ailemi hiç görmedim.” dedi.

Halak Hüseyin ise Kurban Bayramı izni veren Türk yetkililerine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bugün Gaziantep’ten Azez’in Düden köyüne gidiyorum. Akrabalarımızı 4 yıldır görmüyorum. Hediyelerimiz ile birlikte akrabalarımızı görmeye gidiyoruz. İnşallah orası hoşumuza giderse, geri Türkiye’ye dönmemeyi de düşünüyorum.” diye konuştu. Suriyelilerin dönüşlerinin ise 3 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

86
Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

200
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

23
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

113
Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

273
Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

25
Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM