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Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 09:16..
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Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının ortaya çıkmasından sonra bölgedeki gerginlik iyice yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'leriyle başlayan savaş söylemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla gerginliği iyice yükseltti.

Karşılıklı açıklamalar; Amerika, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekatıyla son buldu.

3 ülke, Suriye'deki bazı hedeflere ortak operasyon düzenlendi.

BU NASIL HAREKAT

Operasyon akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

BOŞ ÜSLER VURULDU

Akdeniz'den Suriye'ye atılan füzeler, boşaltılan askeri üsleri hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Füze saldırıları sonucunda sadece maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmadı.

HAVADA İMHA

Suriye devlet televizyonu, Akdeniz'den atılan 30 füzenin 10'unun hava savunma sistemiyle imha edildiğini duyurdu.

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

MİNİ BİR ŞOV

3 ülkenin düzenlediği harekatın "şov" olarak kalmasından sonra Suriye sokaklarında kutlamalar başladı.

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

KUTLAMALAR BAŞLADI

Suriye, İran ve Rusya bayraklarıyla sokaklara inen vatandaşlar, Amerika aleyhinde sloganlar attı.

Suriye sokaklarında kutlama VİDEO

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

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