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Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

20.06.2017 - 11:12
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Kilis Valiliği'nin aldığı kararla Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek isteyenler 8 gündür, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda işlemlerini yaptırarak Suriye'ye geçiyor. Sınırda sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler yoğunluk oluşturdu.

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Polislerin bariyerler ile önlem alarak olası izdihamı önlemeye çalıştığı sınır hattında bekleyen kalabalıkta bayılanlar oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır hattında aşırı yoğunluk nedeniyle Suriyeliler, oluşturulan güvenlik barikatını aşarak trafiğin tıkanmasına neden oldu.

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

SURİYE GEÇENLERİN SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Sınır hattında işlemlerini yaptıran Suriyelilerin koşarak ülkelerine gittiği görülürken, polis ve sağlık ekipleri de bölgede olası durumlara karşı hazır bekletiliyor. Yoğunluğu halen devam ettiği Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırarak Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 40 bine ulaştığı belirtildi. Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönecek.

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

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