Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan gazeteci tutuklandı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni ateşe veren kişi alkollü olduğunu ve Esma Hatun'a laf söylediği için yaktığını söylüyor.

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İskandinav ev dekorasyonları ilgi çekiyor

Soğuk ve karanlık geçen gün ve gecelerde aydınlık bir ortam yaratmak amacı ile beyaz rengi baskın bir halde kullanılır.