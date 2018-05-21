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Suriye'ye giden her iki Alman'dan biri terörist

Almanya'nın teröristlere ev sahipliği edip, koruyup kolladığı hep bilinirdi; ancak bu sefer bu durum resmen ayyuka çıktı. Suriye'ye giden her iki Alman'dan birinin terörist olduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 08:39..
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15 Temmuz sonrasında Almanya, azılı FETÖ'cülerin saklandığı ve koruyup kollandığı bir ülke haline geldi. Bu sebepten ötürü terörü destekleyen ülkelerin en başında bulunan Almanya'da bu durum ayan beyan ortaya çıktı.

Sol Parti'nin hükümete verdiği soru önergesinde Suriye ve Irak'a giden teröristlerin bilgileri ortaya çıktı. Buna göre bölgeye giden en az iki Alman vatandaşından biri ya PKK/YPG'li, ya da DEAŞ'lı...

Suriye'ye giden her iki Alman'dan biri terörist

ALMAN PKK'LILAR

Almanya'nın yabancı terör örgütü listesinde tuttuğu PKK'ya yıl içerisinde giden bin kişiden 500'ünün Alman vatandaşlığı ve pasaportunun bulunduğu, Alman basını tarafından yazıldı.

2013 yılından bu yana koalisyon adı altında PKK'ya çalışan çok sayıda Alman'ın defalarca Suriye ve Irak'a gidip geldiği ve terörist saflarında bulunduğu belirlendi. Bir diğer ayrıntı da DEAŞ'lı Almanlar oldu. Yine çok sayıda Alman DEAŞ teröristinin, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirtildi.

TERÖR ÖNLEMİ

Alman vatandaşları arasındaki teröre destek durumu, hükümetin de elini zor durumda bıraktı. Hükümetin birlik partisi CDU/CSU ile SPD, yurt dışına çıkan ve terör örgütü çatışmalarına katıldığı ispatlanan teröristlerin Alman vatandaşlığının elinden alınması üzerinde çalışmalar yapıyor.

Bununla birlikte PK/YPG saflarına katılan Almanların da ülkelerine döndüğünde cezalandırılması gerektiği muhalif partililerce de talep ediliyor.

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