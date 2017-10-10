Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki Çatışmasızlık Bölgesi İdlib'e intikal operasyonu için keşif için 8 Ekim günü sınırın öte tarafına geçti.

SALDIRI OLURSA ANGAJMAN KURALLARI GEÇERLİ

Suriye'ye geçen Türk askeri çatışma için bölgede bulunmuyor. Ancak olası bir tehditte angajman kuralları geçerli olacak. Yani angajman kuralları gereği bir saldırı olursa buna karşılık verilecek.

Roketsan T122 Çok Namlulu Roketatar GALERİ

Suriye'ye giren askerler Roketsan'ın roketiyle korunuyor VİDEO

ASKERLERİMİZ ROKETSAN'IN ROKETİYLE KORUNUYOR

İşte olası tehditlere karşı, sınırda Roketsan'ın T-122 Çok Namlulu Roketatarları konuşlandırıldı.

Yerli üretim olan bu roketatarlar görmeden atış yapabiliyorlar. 40 km'ye kadar menzili olan 20 roket kapasiteli silah saniyede ise 2 atış yapabiliyor.



