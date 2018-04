Suriye'ye harekat sona erdi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısının sona erdiğine dair müttefik ülkelerden açıklama geldi.

"TALEP GELİRSE YENİ OPERASYONLARA KATILIRIZ"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'ye operasyonun bittiğini söylerken, Fransa'dan gelen açıklamada ise operasyonun sona erdiği, talep gelmesi halinde yeni operasyonlara katılacakları bilgisi yer aldı. İngiltere de, uçaklarının Kıbrıs'taki üslerine döndüğünü ve yeniden kalkmayacaklarını duyurdu.

"KİMYASAL SİLAH KULLANILMASINDAN CAYDIRMAK İÇİN YETKİ VERDİM"

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesi hedeflerini vurmasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

Başbakan May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetleri'ne, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim." ifadesini kullandı.

Rejimin, Duma bölgesinde 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybetmesine değinen May, şunları kaydetti:

"Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de gereklidir."

"DİPLOMATİK ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI"



Suriye'ye karşı mümkün olan her diplomatik yolu denediklerini belirten May, bu çabaların sonuçsuz kaldığı söyledi. Rusya'nın bu hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündemine getirilen karar tasarısını veto ettiğini hatırlatan May, "Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu." diye konuştu.

May, bu harekatın bir iç savaşa müdahale etmek ve rejim değiştirmek anlamına gelmediğini belirtti. Başbakan May, "Harekat, bölgede gerilimleri tırmandırmayacak ve sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe niteliğindedir." açıklamasını yaptı.

"BU, KOLAY ALDIĞIM BİR KARAR DEĞİL"

Harekatın amacının Suriye rejimini caydırmak olmasının yanı sıra karşılığını görmeksizin kimyasal silah kullanabileceğine inanan başkalarına da açık bir mesaj olduğunu vurgulayan May, "Bu, Başbakan olarak Silahlı Kuvvetlerimizi muharebeye sürme konusundaki ilk kararım. Bu, kolay aldığım bir karar değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Başka bir yolu tercih ederdik ancak bu kez başka bir yol yoktu" diyen May, tarihin herkesin güvenliği için uluslararası toplumun küresel kuralları ve standartları koruması gerektiğini öğrettiğini sözlerine ekledi.

MACRON: REJİM KİMYASAL TESİSLERE YÖNELİK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun, rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı. Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.