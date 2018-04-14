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Suriye'ye operasyon sonrası Ruhani'den ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu saldırı Orta Doğu'da yıkıma neden olacak" dedi.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 12:39..
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Suriye'ye operasyon sonrası Ruhani'den ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülkenin yetkilileri, büyükelçileri ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada, "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın. Bu saldırı Orta Doğu'da yıkıma neden olacak." ifadelerini kullandı.

"HASAR DIŞINDA BİR SONUÇ DOĞURMAYACAK"

"-Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD’nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak.

"BATI 17 YIL BOYUNCA DERS ÇIKARMAMIŞ"

-ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış.

"İRAN DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

-Suriye milleti bundan sonra da yine direniş gösterecektir.

-İran bölge ve dünyanın mazlum milletlerinin yanında bulunan ve bölge ülkelerinin isteği üzerine terörizme karşı mücadele etmek için farklı milletlere destek veren bir ülke olarak, desteklerini sürdürecektir."

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