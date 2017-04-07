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Suriye'ye saldırı anında Trump ve ekibi

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı sırasında Trump ve ekibinin gerçekleştirdiği toplantıyı gösteren fotoğraf yayınlandı.

07.04.2017 - 22:22
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Suriye'ye saldırı anında Trump ve ekibi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye’deki hava üssüne saldırı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleşen toplantının fotoğrafını yayınladı.

Suriye'ye saldırı anında Trump ve ekibi

Fotoğrafta, Trump masanın başında otururken yanında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yakın danışmanları Jared Kushner ve Stephen Bannon görünüyor.

Spicer, “Fotoğraf, saldırıdan sonra, akşam 21.15 (TSİ 4.15) sıralarında çekildi” dedi.

OBAMA'NIN TOPLANTISI

Fotoğraftaki kompozisyon, 1 numaralı terörist Usame Bin Ladin’e yönelik operasyon sırasında eski Başkan Barack Obama’nın toplantısında yapılan meşhur fotoğrafı andırıyor.

Suriye'ye saldırı anında Trump ve ekibi

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