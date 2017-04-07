Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18'i öğrenci, 20 kişi yaralandı.

Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 20 yaralı

İsveç polisi, Stockholm'deki kamyonlu saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı sırasında Trump ve ekibinin gerçekleştirdiği toplantıyı gösteren fotoğraf yayınlandı.

Suriye'ye saldırı anında Trump ve ekibi

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Rusya: Pentagon'la sıcak ilişkileri durduruyoruz

ABD ile Rusya arasında yaşanan hava saldırısı krizinde, Rusya tarafından flaş bir karar çıktı.