Suriye'ye saldırı anında Trump ve ekibi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye’deki hava üssüne saldırı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleşen toplantının fotoğrafını yayınladı.
Fotoğrafta, Trump masanın başında otururken yanında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yakın danışmanları Jared Kushner ve Stephen Bannon görünüyor.
Spicer, “Fotoğraf, saldırıdan sonra, akşam 21.15 (TSİ 4.15) sıralarında çekildi” dedi.
OBAMA'NIN TOPLANTISI
Fotoğraftaki kompozisyon, 1 numaralı terörist Usame Bin Ladin’e yönelik operasyon sırasında eski Başkan Barack Obama’nın toplantısında yapılan meşhur fotoğrafı andırıyor.