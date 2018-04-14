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Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

Rus Lider, 3 ülkenin Suriye'ye yönelik düzenlediği harekatı en sert biçimde kınadıklarını açıkladı.

RUPTLY | 14.04.2018 - 10:49..
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Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiaları; Amerika, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekat düzenlemesine neden oldu.

PUTİN'İN İLK SÖZLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; 3 ülkenin Suriye'ye yönelik düzenlediği harekata ilişkin açıklama yaptı.

Putin, "Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Şam'ı vurdu VİDEO

YENİ OPERASYON YOK

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyonun bir defalık olduğunu, yeni bir operasyonun olmayacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE BİLGİ VERİLDİ

Öte yandan; AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 3 ülkenin Suriye'ye yönelik harekatı başlatmadan önce Türkiye'ye bilgi verdiğini de duyurdu.

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