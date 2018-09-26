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Suriye'ye tonlarca yardım gitti

Kilis İl Müftülüğü girişimleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan çalışma sonucu temin edilen 3 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

AA | 26.09.2018 - 05:41..
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Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

3 TIR SURİYE'YE GİDECEK

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Karatepe, bağışlarla alınan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Karatepe, gümrük kapısındaki işlemlerin ardından yardım malzemelerinin, tampon bölgedeki Suriyeplakalı araçlara nakledilip, Suriye'deki gönüllü personellerin de katılımıyla asıl sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

İstanbul, Gaziantep ve Kilis'teki hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 3 ton tuz, 3 ton şeker, 5 ton sofralık zeytin, 25 ton un ve bin takım kıyafetin 3 tıra yüklenerek Suriye'ye göndereceklerini ifade eden Karatepe, yardımların devamı için hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.

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