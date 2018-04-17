Suriye'ye yeni hava saldırısı

Suriye'de rejim üslerine yönelik yeni bir füzeli saldırı meydana geldi. Füzelerin Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, nereden geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye ve İran medyasına göre, füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD REDDETTİ

​Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" açıklaması yapılırken, füzenin kaynağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin bir askeri eylemi olmadığını açıklarken, Arap medyası, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının göründüğünü ifade etti.