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Suriye'yi anlatan kısa film: Halep'te Çocuk Olmak

İspanyol yönetmenler José Alegría ve Adrián Cháves'in ortak yaptıkları 2017 yapımlı 'Halep'te Çocuk Olmak',Suriye'de yaşanan savaşın acımasız yüzünü ailesini kaybeden çocuk üzerinden anlatıyor.

Özel Haber | 29.03.2018 - 17:22..
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  2. Kültür Sanat

Dünya tarihinin sayfaları savaşlarla doludur. Milyonlarca insan savaşların acımasız koşullarında hayatlarını kaybettiler.

Devletlerin birbirleriyle yaptıkları savaşların yanında kendi içinde verdikleri harpler de hakikatin bir parçası. Savaşlarda en çok zarar görenler ise, hiç kuşkusuz ki çocuklar.

Suriye'yi anlatan kısa film: Halep'te Çocuk Olmak

José Alegría ve Adrián Cháves'in kolektif çalışması, bizi yanıbaşımızda yaşanan Suriye gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiriyor. Halep'in rejim tarafından bombalanması, binlerce masum insanın hayatına mal oldu.

Suriye'yi anlatan kısa film: Halep'te Çocuk Olmak

KÜÇÜK ÇOCUĞUN MASUM HİKÂYESİ

Yedi yıldır süregelen iç savaş çözümsüzlüğünü hâlâ koruyor. Çözümsüzlükle geçen her gün yeni ölümlere zemin hazırlıyor. 2017 yapımlı bu kısa filmimizde bombalanan Halep'te ailesini kaybenden küçük bir çocuğun masum hikâyesini izleyeceksiniz.

Suriye'yi anlatan kısa film: Halep'te Çocuk Olmak VİDEO

Cháves ve Alegría, kavramsal temalardan kaçınarak bize hikâyeler anlatmayı tercih ettiler. Duygular hakkında konuşmak, duyguları anlatmak istediler.

Ergül Tosun

[email protected]

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