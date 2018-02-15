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Surlu çocuklar: 'Neden korkacağız, devlet yanımızda'

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyona katılan İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, top oynayan çocuklarla bir süre sohbet etti.

AA | 15.02.2018 - 16:24..
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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Surlu çocuklar: 'Neden korkacağız, devlet yanımızda'

2 BİN 500 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli tüm birimlerden toplam 2 bin 500 polisten oluşan 75 ekip ve oluşturulan 16 sabit noktada kent genelinde yapılan uygulamada 2 bin 996 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 22'si aranan olmak üzere 99 kişi gözaltına alındı. 16 kişi hakkında ise adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada 4 bin 893 araç kontrol edildi, 16 araca 6 bin 504 lira ceza uygulandı. 128 iş yeri kontrol edilirken 2 iş yerine cezai işlem yapıldı.

Diyarbakırlı çocuklar: Neden korkacağız devlet yanımızda - VİDEO

"DEVLET YANIMIZDA"

Sur ilçesindeki uygulamaya ekiplerle katılan İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, ara sokaklarda top oynayan çocuklara, "Bu saatte sokakta top oynamaktan korkmuyor musunuz?" diye sordu. Çocuklar, "Neden korkacağız devlet yanımızda." diye cevap verdi.

Polis yeleği giyen bir çocukla hatıra fotoğrafı çektiren Karacık, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Surlu çocuklar: 'Neden korkacağız, devlet yanımızda'

Surlu çocuklar: 'Neden korkacağız, devlet yanımızda'

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