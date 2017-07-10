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Sürpriz evlilik teklifine olumlu cevap gelmedi

İstanbul'dan Bursa'ya evlilik teklifi için gelen çocuk yolda kaza geçirmesine rağmen pankartı açtırdı ama olumlu cevap gelmedi.

10.07.2017 - 22:30
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İstanbul'da oturan 27 yaşındaki Ali Ülkü, üç yıllık kız arkadaşı Öznur Çelik’e evlilik teklifi yapmak için 20 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne geldi.

KAZA YAPTI

İstiklal Caddesi üzerine geldiğinde İsmail G. yönetimindeki 16 KGE 10 plakalı özel otomobil Ali Ülkü idaresindeki 34 FY 7260 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet devrilerek Ali Ülkü kolundan yaralandı.

"EVLİLİK TEKLİFİ YAPACAĞIM GEÇ KALMAMAM LAZIM"

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tedavi teklifini “Evlilik teklifi yapacağım geç kalmamam lazım” diyerek kabul etmeyen Ali Ülkü, buluşma yeri olan Hikmet Şahin Kültürparkı'na arkadaşlarıyla birlikte hareket etti.

Sürpriz evlilik teklifine olumlu cevap gelmedi

'BENİMLE EVLENİR MİSİN' PANKARTI AÇTI

Ali Ülkü, parkta buluştuğu kız arkadaşı Öznur Çelik'in önünde diz çökerek, arkadaşlarının açtığı "Benimle evlenirmisin ?" pankartı eşliğinde elindeki bir demet gülü uzatıp evlilik tekliğinde bulundu.

"BU KONUYU ARAMIZDA KONUŞALIM"

Yaşananlar karşısında şaşıran Öznur Çelik çevredekilerin “evet” diye çığlıklarına rağmen uzun süre sessiz kaldı. Ardından Çelik, "Bu konuyu aramızda konuşalım" diyerek parktan ayrıldı.

Tüm ısrarlara rağmen “Evet” demeden parktan ayrılan kız arkadaşının tavrı üzerine Ali Ülkü, büyük hayal kırıklığına uğradı.

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