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Suruç Eminiyeti'ne bombalı saldırı girişimi engellendi

Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırımı girişiminde bulunan terörist dur ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi.

21.04.2017 - 17:10
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Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.

POLİSLER FARK ETTİ

Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi. Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Suruç Eminiyeti'ne bombalı saldırı girişimi engellendi

Suruç Eminiyeti'ne bombalı saldırı girişimi engellendi

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