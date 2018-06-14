Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı.

ŞANLIURFA'DA SEÇİM KAVGASI

Tartışma, kavgaya dönüşürken, 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Suruç'ta AK Partililere saldırı VİDEO



VEKİLİN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi. "4 ağabeyim yaralı" dedi. İki tanesi ağır yaralıymış. Yaralılara acil şifalar diliyorum."

BAKAN İLÇEYE GİTTİ

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.