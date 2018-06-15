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Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla defnedildi.

AA | 15.06.2018 - 14:07..
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Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi.

İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.

KAHROLSUN PKK SLOGANLARI ATILDI

Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

BAKANLAR DA CENAZEYE KATILDI

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Mehmet Şah Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız, sosyal medya hesabından "İftarını arife günü cennette açan can babam, mekanın cennet olsun. Rabbime kavuştun babam, Peygamber Efendimiz komşun olsun nur içinde uyu." şeklinde paylaşımda bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yürüten AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

Suruç'ta cenazede büyük kalabalık

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