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Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde taban suyunun yükselmesi bölge sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor.

04.10.2017 - 15:58
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Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı'nda yer alan dünyanın en uzun 5’nci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. Suruç’un 70 haneli ve 250 kişinin yaşadığı Uludüz Mahallesi’nde taban suyunun yükselmesi, tedirginliğe neden oldu.

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

"MAHALLE BATAKLIK HALİNDE"

Taban suyunun yükselmesi ile evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Casım Övür, bir an önce önlem alınmasını istedi. Taban suyunun yükselmesi nedeniyle evlerinin yıkılmakla karşı karşıya kaldığını ifade eden Mehmet Kıratlı, "Barajdan bölgeye su verilmeye başlamasıyla birlikte yıllardır susuz olan mahallemizde taban suyu aniden yükselmeye başladı. Ancak bu su şimdilerde bizleri perişan etti. Komşular birbirine gidemez oldu. Drenaj kanalları yapılmadığından dolayı mahalle bataklık halinde. Ekinlerimiz sular altında, hayvanlarımızı otlatmaya götürüp getiremiyoruz." dedi.

Suruç'un Aligör Mahallesi'nde yaşanan taban suyunun yükselmesi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar da sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

Suruç'taki taban suyu tedirginliği

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