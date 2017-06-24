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Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Maltepe'de seyir halindeki yolcu minibüsünün sürücüsü bayıldı. Kontrolsüz kalan araç kırmızı ışıkta bekleyen bir kuryeyi altına aldı.

24.06.2017 - 16:27
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Pendik - Kadıköy hattında çalışan minibüsün 35 yaşındaki sürücüsü Özcan Can henüz belirlenemeyen nedenle bayılınca, araç kırmızı ışıkta bekleyen pizzacı kuryesine arkadan çarptı. Motosiklet ve üzerindeki Mustafa Karadeniz  minibüsün altında sürüklenirken yolcular frene basarak aracı durdurdu.

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Minibüsün durdurulmasının ardından baygın sürücü ayıltıldı. Kurye Karadeniz belinden hafif yaralanırken sürücü Özcan Can gözaltına alındı. Sürücü Özcan Can'ın  yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Yaralı Mustafa Karadeniz,  “Kırmızı ışıkta duruyordum arkadaş geldi bana vurdu. İçinde müşterisi o bastı frene durdurdu" diye konuştu. Karadeniz ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

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