Sürücü bayılınca minibüsü yolcular durdurdu

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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

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Katar'ın 4 Arap ülkesinin reddedilen talepleri arasında Türk askeri üssünün kapatılması da var.

Galatasaray'ın yeni transferi Maicon, attığı frikik golleriyle Türkiye'de de adından söz ettireceğe benziyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yemen'deki kolera salgınında bin 310 kişi öldü

Arjantin'de bir televizyon programındaki yarışmada tatsız bir olay yaşandı.

Bayram namazının nasıl kılındığını sizler için kısaca anlattık. Kafanızdaki en ufak soru işaretinin bile yanıtı bu yazıda..

Bayram namazı nasıl kılınır

1 Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davada 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve para cezası verdi.

2 Suudi Arabistan'da terör operasyonu Mekke ve Cidde'de 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist yakalandı.

3 Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.

4 Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ilk kez kamerada.

5 Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini noktalayan Özge Ulusoy, ayrılık kararından sonra çok ağladığını ancak hepsini unuttuğunu söyledi.

6 Oğuzhan Özyakup sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezondan tatile çıkan Oğuzhan Özyakup, 1 yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir ile objektiflere yakalandı.