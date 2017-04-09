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Sürücü belgesini yenileyecekler dikkat

2016 başında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ehliyetlerin yenilenmesi 2020 yılına kadar sürecek ancak randevu almak pek kolay görünmüyor.

09.04.2017 - 12:11
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Sürücü belgesini yenilemek için, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait internet adresinden randevu almak gerekiyor. Ancak özellikle büyük illerde, yoğunluk dolayısıyla 2 ila 6 ay arasında gün verilebiliyor.
İstanbul ve İzmir için en erken tarih 2 ay sonrası olurken; Ankara, Bursa, Diyarbakır gibi bazı illerde bu süre, 4-6 aya kadar uzuyor. Randevu alınıp müracaat sonrası, yeni ehliyetin hazırlanması için de, bekleniyor. Kırık ve yıpranmış ehliyetlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar trafik kontrollerinde mağdur oluyor.

EN HIZLI BAĞCILAR

Sözcü'nün haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü en erken ağustos ayına randevu verirken, İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir ay içinde randevu alınabiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ehliyet almak isteyenler haziran ayını, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ehliyet almak isteyenler ise Temmuz ayını beklemek zorunda kalıyor. Bursa için en yakın tarih olarak haziran ayına randevu verilirken, birçok ilçesinde ise eylül ayı bekleniyor. İzmir'de en yakın 2 ay sonraya randevu alınabiliyor. Antalya, Giresun ve Denizli'de bu süre 1 aya iniyor, Diyarbakır'da ise 6 aya çıkıyor.

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