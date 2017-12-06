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Sürücü kursu müdürü kazada öldü

Kocaeli'de özel bir sürücü kursunda müdürlük yapan Suat Değirmenci, aracının kamyona çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 06.12.2017 - 17:42..
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Kocaeli Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada özel bir sürücü kursunun müdürü olan Suat Değirmenci, idaresindeki 34 NN 8096 plakalı sürücü kursuna ait otomobil ile önünde ilerlemekte olan İlyas Yüksel idaresindeki 37 DV 520 plakalı kamyona arkadan çarptı.

MÜDÜR KURTARILAMADI

Otomobil kamyonun altına girerken, olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Suat Değirmenci'ye ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat Değirmenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

KAMYON ŞOFÖRÜ: BANA ÇARPTIĞINI SONRADAN FARK ETTİM

Kamyonun sürücüsü İlyas Yüksel, kasisten geçerken aracını yavaşlattığını, büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Sonradan anladım ki birisi aracıma arkadan çarpmış." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

Sürücü kursu müdürü kazada öldü

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