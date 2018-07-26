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Sürücü ve arkadaşları yanan araçtan sağ çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonrası alev alan otomobilde bulunan 3 kişiden biri yaralandı.

AA | 26.07.2018 - 04:37..
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31 yaşındaki Özgür T. idaresindeki otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Ovacık Rampası Kavşağı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek önce duvara, daha sonra refüje çarparak durabildi.

Sürücü ve arkadaşları yanan araçtan sağ çıktı

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilden Özgür T, Onurcan K. ile bir çocuk indi. Aracın yanından uzaklaşan Özgür T. ve arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada hafif yaralanan Onurcan K, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özgür T. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sürücü ve arkadaşları yanan araçtan sağ çıktı VİDEO

Sürücü ve arkadaşları yanan araçtan sağ çıktı

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