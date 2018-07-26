Sürücü ve arkadaşları yanan araçtan sağ çıktı

Bedelli askerlik için yeni gelişme. 1 Ocak 1994 doğumlular da yararlanabilecek.

Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferleri geçici olarak durduruldu.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak ve sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak gibi birçok amaç için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

1 Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik için yaş sınırı belli oldu. 1 Ocak 1994 doğumluların da dahil edildi. Kamuda çalışan ve bedelli askerlikten yararlanabileceklerin sayısı açıklandı.

2 Bursa'da karaya vuran yunusları kestiler Bursa'da karaya vuran yunus balıkları bazı kişiler tarafından kesildi. Kameralara yansıyan görüntülerin emniyetin eline ulaşması sonucu soruşturma başlatıldı.

3 Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi Sosyal medya hesabından amcası tarafından taciz edildiğini söyleyen Bahar Doğrul'a Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı'ndan destek geldi.

4 ABD ve AB ticaret anlaşması yaptı Trump ve Juncker arasındaki toplantıda anlaşma sağlandı. Buna göre; AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonlar sıfırlandı.

5 Torba teklifte sağlık sektörü için karar Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak ve sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak gibi birçok amaç için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

6 Bedelli askerlik düzenlemesi netleşti Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Genel Kurulun'dan kabul edilerek yasalaştı.