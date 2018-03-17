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Sürücüler Fiat Egea ile yarış pilotu oldu

Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin ilk ayağı Düzce'de gerçekleştirildi.

AA | 17.03.2018 - 12:40..
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Kalıcı Konutlar Kuzey Bağlantı Yolu AFAD Kavşağı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar Egea'yla test sürüşü yapıp güvenli otomobil kullanımına dair eğitim aldı.

Daha sonra kasklarını takan katılımcılar altışarlı gruplara ayrılıp, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Sürücüler Fiat Egea ile yarış pilotu oldu

ETKİNLİK YIL BOYUNCA SÜRECEK

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi. 
İlk ayağı Düzce'de gerçekleştirilen etkinliğin, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde de organize edileceği belirtildi.

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor.
1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

Sürücüler Fiat Egea ile yarış pilotu oldu

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