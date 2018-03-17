Sürücüler Fiat Egea ile yarış pilotu oldu

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin İl Kongresi öncesi konuşuyor.

2 Teröristler evleri de kundaklıyor TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütünü paniğe sevk etti. Kentten kaçışları önlemek isteyen PKK'lılar, bu sefer de evleri kundakladı.

3 İstanbul'da doktoru gasbeden zanlılar tutuklandı Şüphelilerin hasta gibi randevu alarak muayenehaneye girdikleri ardından doktoru gasp ettikleri belirlendi.

4 36 ton yükle otomobil gibi giden elektrikli Tesla tır Tesla'nın 2020'de satışa çıkaracağı elektrikli tır Semi, sırtında onlarca ton yük olmasına rağmen adeta bir spor otomobil gibi hızlı gidiyor.

5 Yer altı şehri açılışa hazırlanıyor Nevşehir'de, 3 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıdığı belirtilen yer altı şehri açılıyor.

6 Sur ve Yüksekova'ya 2'şer milyon liralık destek Terör örgütü PKK'nın büyük zararlar verdiği Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, devlet tarafından yapılan 2'şer milyon liralık destekle vatandaşın yaraları sarıldı.