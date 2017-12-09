Sürücünün kontrolü kaybettiği kamyon şarampole uçtu

TEM Otoyolu Ankara istikameti Kartepe Maşukiye Mahallesi Çınarlı mevkiinde bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak 5 metrelik şarampole uçtu. Gece saat 00:00 sularında meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.





KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Aytekin K. İdaresindeki 66 FD 920 plakalı çanta yüklü kamyon, bariyerlere sürtüp yavaşlamayan kamyon, bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Aytekin K. Araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin K. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonra şarampole uçan araç hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı.



