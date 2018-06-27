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Sürücüsü sepetli motosikletin altında can verdi

Manisa Kula'da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen sepetli motosikletin altında kalan sürücüsü 53 yaşındaki Cezmi Kök, hayatını kaybetti.

DHA | 27.06.2018 - 17:51..
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Saat 15.00 sıralarında, Kula- Selendi eski yolunun Boztepe mevkisinde Kula'dan Emir Kaplıcaları yönüne giden Cezmi Kök (63) yönetimindeki 45 PH 432 plakalı sepetli motosiklet, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi.

SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada motosikletin altında kalan Kök, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri ve savcı, olay yerinde incelemede bulundu. Cezmi Kök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürücüsü sepetli motosikletin altında can verdi



Sürücüsü sepetli motosikletin altında can verdi

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