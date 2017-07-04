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Sürücüsünün uyuduğu ihbarı yapılan TIR devrildi

Düzce'de TEM yolunda sürücüsünün uyuduğu ihbarı yapılan TIR, kısa süre sonra kontrolden çıkarak yan yattı.

04.07.2017 - 15:04
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TEM otoyolunun Düzce Gümüşova Rampaları mevkisinde Ankara yönüne giden 41 K 7785 plakalı TIR'ın zikzak yaptığını fark eden diğer sürücüler polisi arayarak ihbarda bulundu.

Polis ekipleri TIR'ı durdurmak için harekete geçti. Ancak Serhat Çetintürk yönetimindeki TIR, ileride Küçük Melen Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü yaralanırken, dorsede kutular içindeki nar ekşisi şişeleri etrafa saçıldı. Diğer sürücülerin direksiyon başında uyuduğunu ileri sürdüğü Serhat Çetintürk'ün yapılan testte 1.59 promil alkollü olduğu saptandı.

Sürücüsünün uyuduğu ihbarı yapılan TIR devrildi

Yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün uyuduğu ihbarı yapılan TIR devrildi

Sürücüsünün uyuduğu ihbarı yapılan TIR devrildi

Sürücüsünün uyuduğu ihbarı yapılan TIR devrildi

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