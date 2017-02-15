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Sürücüsüz hava taksiler Dubai'de sefere hazırlanıyor

Dubai'de yaz aylarında hizmete girmesi planlanan hava taksileri 100 kilo ağırlığındaki bir yolcu ile beraberindeki valizi taşıyabilecek.

15.02.2017 - 19:23
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