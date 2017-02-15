taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.882
USD
3,6817
EURO
3,8929
ALTIN
145,03
PETR
56,0800
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Sürücüsüz hava taksiler Dubai'de sefere hazırlanıyor
Dubai'de yaz aylarında hizmete girmesi planlanan hava taksileri 100 kilo ağırlığındaki bir yolcu ile beraberindeki valizi taşıyabilecek.
15.02.2017 - 19:23
Haberler
Teknoloji
Sürücüsüz hava taksiler Dubai'de sefere hazırlanıyor VİDEO
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
17 yıldır kullandığı 3310'dan vazgeçmiyor
Toshiba CEO’su Shiga istifa etti
Nokia 3310 geri dönüyor
Apple ve Samsung, iPhone 8 için anlaştı
Snapchat yerine başka bir firmanın hisselerini aldılar
Yeni iPhone'larda ekran küçülüyor
Türk bilim insanları FBI'yı solladı
Bursa’ya uzay üssü yapılacak
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası
406
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı
278
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi
45
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri
485
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı
158
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam
133
Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu
37
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Çiçek serasında aşk
1,326 kez izlendi
2
Su altında sevgililer günü kutlaması
1,392 kez izlendi
3
Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen köpeğin kurtarılma anı
4,895 kez izlendi
4
Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
5,959 kez izlendi
5
40 yıllık evli 40 çift, dans etkinliğinde bir araya geldi
1,447 kez izlendi
6
Ankara'da silahlı saldırı: 3 yaralı
13,313 kez izlendi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
1,472 kez izlendi
1
Sürücüsüz hava taksiler Dubai'de sefere hazırlanıyor
Dubai'de yaz aylarında hizmete girmesi planlanan hava taksileri 100 kilo ağırlığındaki bir yolcu ile beraberindeki valizi taşıyabilecek.
2
Odatv davasında karar çıkmadı
Dosyanın kapsamlı oluşu ve iki yeni üye hakimin atanmış olması" gerekçeleriyle duruşma 12 Nisan'a ertelendi.
3
Tapuda yeni dönem başlıyor
Tapuda yüzleri güldürecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme vergi indiriminden tutun da KDV istisnasına kadar bir çok değişim var.
4
PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu
Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve konferans yapılmak üzere hazırlanmış yeraltı sığınağı bulundu
5
Slutski: Trump hakkında yanıldık
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, ABD Başkanı Trump'ın 'Kırım' açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
6
Alevi kanaat önderi ‘evet’ diyeceklerini açıkladı
Alevi kanaat önderi Hasan Doğan, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumda ‘evet’ oyu kullanacaklarını söyledi.
7
Şırnak Vali Yardımcısı gözaltına alındı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün açığa alınan Şırnak Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa, bugün gözaltına alındı.
1
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası
Referandumdan yüzde 65 oranında EVET çıkacağını düşünen Ali Ağaoğlu, 10 kişiyle 7 bin Euro'luk takım elbise için iddiasına girdi.
2
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı
Beykoz'da 70 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği 11 gün sonra TTK ve itfaiye ekibinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
3
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Paris-Saint Germain, müthiş bir maç çıkararak 4-0 kazandı.
4
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri
CHP milletvekili Özgür Özel, referandumda evet diyeceklerini açıklayan Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.
5
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı
2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman'ın Fatih Cami haziresine taşınan cenazesi, Fatih Sultan Mehmet'e saygı gereği omuzda taşınmadı.
6
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam
Referandum sürecini etkilemek için FETÖ'cülerin yaydığı provokasyon videolarından sonuncusu ABD'de yaşayan bir sözde imama ait...
7
Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Tudor'un Sabri Sarıoğlu hakkında "O hala oynuyor mu?" demesi yöneticileri güldürdü.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları