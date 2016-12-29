taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5416
EURO
3,7084
ALTIN
130,93
PETR
56,9040

Sürücüsüz otomobil kazayı önceden tahmin ederek durdu

Tesla'nın sürücüsüz otomobili, otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek büyük bir faciayı önledi.

29.12.2016 - 09:42
  1. Haberler
  2. Teknoloji

tesla

Geride bıraktığımız eylül ayında otomatik pilot moduna yeni özellikler getiren önemli bir yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, böylelikle radar sisteminin nesneleri tanıma ve çevresini takip etme konusunda yaklaşık altı kat daha etkin hale gelmesini sağladı.

Seyir halindeyken muhtemel tehlikelere karşı her an tetikte olan araç artık sürücüler için daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.

ÖNCEDEN KAZAYI TAHMİN EDEREK FRENE BASTI

Hollanda’nın Eindhoven yakınlarındaki A2 otobanında yaşanan son olayda ise Tesla’nın radar sisteminin başarısına verilebilecek en güzel örneklerden biri..

Sürücüsüz otomobil kazayı önceden tahmin ederek durdu VİDEO

Sürücüsüz otomobil kazayı önceden tahmin ederek durdu

Model X aracın ön kamerasından çekilen videoda önündeki iki aracın kaza yapacağını saniyeler önce tahmin ederek 3-4 kez bip sesi ile uyarı veren Tesla, hemen otomatik fren yaparak hem zincirleme bir kazanın önüne geçiyor hem de meydana gelebilecek can kayıplarını engelliyor..Sürücüsüz otomobil kazayı önceden tahmin ederek durdu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık gözaltına alındı

156
Melih Gökçek'in terör analizi

Melih Gökçek'in terör analizi

112
Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

10
Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

212
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

16
Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

5
Alman dergisi Focus: Başakşehir'i Erdoğan lider yaptı

Alman dergisi Focus: Başakşehir'i Erdoğan lider yaptı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM