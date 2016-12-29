Geride bıraktığımız eylül ayında otomatik pilot moduna yeni özellikler getiren önemli bir yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, böylelikle radar sisteminin nesneleri tanıma ve çevresini takip etme konusunda yaklaşık altı kat daha etkin hale gelmesini sağladı.

Seyir halindeyken muhtemel tehlikelere karşı her an tetikte olan araç artık sürücüler için daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.

ÖNCEDEN KAZAYI TAHMİN EDEREK FRENE BASTI

Hollanda’nın Eindhoven yakınlarındaki A2 otobanında yaşanan son olayda ise Tesla’nın radar sisteminin başarısına verilebilecek en güzel örneklerden biri..

Sürücüsüz otomobil kazayı önceden tahmin ederek durdu VİDEO

Model X aracın ön kamerasından çekilen videoda önündeki iki aracın kaza yapacağını saniyeler önce tahmin ederek 3-4 kez bip sesi ile uyarı veren Tesla, hemen otomatik fren yaparak hem zincirleme bir kazanın önüne geçiyor hem de meydana gelebilecek can kayıplarını engelliyor..