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Sürücüsüz UBER kaza yaptı

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan UBER'in sürücüsüz araçlarından birinin ABD'de bir yayanın ölümüne neden oldu.

AA | 20.03.2018 - 09:28..
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Arizona eyaletindeki Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve henüz isminin açıklanmadığı kadına UBER'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.

ŞİRKETİN MÜHENDİSİ DİREKSİYON BAŞINDAYDI

Söz konusu kadının karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kadının hastaneye kaldırıldığı ancak  kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, UBER'in sürücüsüz aracının kaza anında kendini idare ettiği, ancak şirketin bir mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu kaydedildi.

Sürücüsüz UBER kaza yaptı VİDEO

TESTLER ASKIYA ALINDI

UBER'den yapılan açıklamada ise olayın ardından şirketin ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı duyuruldu.

Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan UBER Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.

Sürücüsüz UBER kaza yaptı

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