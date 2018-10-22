taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.67155
Euro
6.5128
Altın
1221.045
Borsa
94990.7
Gram Altın
222.931

Sürücüye yumruklu saldırı

Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı.

DHA | 22.10.2018 - 13:23..
  1. Haberler
  2. Video Haber

İstanbul Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye, midibüs sürücüsü durmadı.

Sürücüye yumruklu saldırı VİDEO

KAPI AÇILIR AÇILMAZ SALDIRDI

Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi, midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı. Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı.

Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu. Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüye yumruklu saldırı

Sürücüye yumruklu saldırı

Sürücüye yumruklu saldırı

Sürücüye yumruklu saldırı

Sürücüye yumruklu saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

101
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

101
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

94
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

64
Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

179
F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

88
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM