Sur'un çevre düzenlemesi göz kamaştırıyor

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu oluşan tahribatın giderilmesi amacıyla başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere birçok kurumun başlattığı çalışmalar sürüyor.

ÇİRKİN YAPILAR İSTİMLAK EDİLDİ

Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla tarihi Hz. Süleyman Camisi'nin çevresinde de çalışma yürütüldü. Öncesinde çok çirkin yapılar ve gecekondularla dolu, yıkık harabe, içine girilemez olan 115 dönümlük alanda istimlak çalışması yapıldı. Bedelleri hak sahiplerine ödenerek alan istimlak edildi.

TOKİ YAPTI

Yapılan anlaşmalarla alandan tahliyeler sağlandı ve peyzaj projesi hazırlanarak uygulamaya konuldu. Tarihi İçkale'de Hz. Süleyman Camisi'nin bulunduğu alanın çarpık yapılardan temizlenmesi çalışmaları, TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

KÜLTÜREL PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Kentin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda, kültürel peyzaj çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan rekreasyon çalışması ile İçkale, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, daha ferah ve çarpık yapılardan arındırılmış bir peyzaj alanla karşılaştı.

Çalışmalar kapsamında, 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

"ÇOK MEMNUNUZ"

Yeniden düzenlenen alanı gezen vatandaşlardan Semih Göngür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanın çok güzel olduğunu söyledi.

"Bu, geç kalınmış bir hizmetti. Çevre düzenlemesinin en güzelini yaptılar. Geçmişte belediyeler kasten burada hiçbir çalışma yapmadı. Şehitlere ve sahabelere saygısızlık yapıldı. Çok memnunuz." diyen Göngür, bu hizmetlerin devam etmesini istediklerini belirtti.

Vatandaşlardan Abdullah Yakman da düzenleme çalışmasıyla alanın geçmişe göre çok güzel olduğunu anlatarak, Sur halkının yapılan hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi.

Tarihi ilçenin diğer yerlerinin de böyle güzel düzenlenmesini istediklerini kaydeden Yakman, "Yapılan düzenlemeyle geçmişe göre çok güzel olmuş. Geçmişte burada yıkık viran evler vardı. Çöpten geçilmiyordu. Turizm açısından da bu düzenleme faydalı olacak. Buradaki değerlerin farkına varmak lazım. Bu memlekette biz oturuyoruz. Yapılan her hizmet bize dönecek." ifadelerini kullandı.

"YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Necla Doğan ise alanı çok beğendiğini, görünce gözlerine inanamadığını aktararak, böyle güzel yapılacağını tahmin edemediklerini, daha önce çok kötü olan alanın çok güzel yapıldığını anlattı.

Doğan, "Buraya gelip çocuklarımız için dua ediyoruz. Kızımla geldim. Çok güzel hizmetler yapılıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah Diyarbakır daha iyi olur." dedi.

Emekli öğretmen Nurten Öner, düzenleme yapılan alanı görünce çok duygulandığını ve etkilendiğini söyledi.

Kentin çok güzel bir alana kavuştuğunu dile getiren Öner, şöyle konuştu:

"Şehitler için dua ettim. Allah'ım benim vatanıma bu hizmeti yapan, Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan, buranın ileri gelenlerinden razı olsun. Diyarbakır'a bu kadar güzel bir şey kazandırmışlar. İnşallah Diyarbakır ve Türkiye daha güzel olacak."