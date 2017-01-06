Sur'un yeniden inşa edilmesi vatandaşları sevindirdi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören tarihi Sur ilçesini yeniden inşa edecek projelerin temelinin atılması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

"DİYARBAKIR ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK"

Sur'da 50 yıldır esnaflık yapan Mahmut Modanlıoğlu, "İnşallah yakın bir zamanda bu işler biter. Millet artık refaha kavuşur. Şu anda Suriçi Diyarbakır'ın en güvenilir yeri. Diyarbakır eski günlerine kavuşacak. Sur, Diyarbakır'ın kalbidir. Kim ne derse desin tarihi eserleriyle iş yerleriyle çok güzel yerlerimiz var. Devlet, Sur içindeki esnafına sahip çıktı. Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. Halkının yanında. Allah onun eksikliğini vermesin. Allah ondan razı olsun. Allah bizi devletsiz, hükümetsiz ve milletsiz bırakmasın" diye konuştu.