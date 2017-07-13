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Survivor Sabriye'nin başörtülü fotoğrafı çok beğenildi

Survivor'ın yıldız isimlerinden Sabriye, yeşil yazması ve ay yıldızlı kolyesiyle çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı.

13.07.2017 - 07:40
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Survivor'ın en renkli yarışmacılarından Sabriye Şengül, Survivor sonrasında da adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.

Survivor Sabriye'nin başörtülü fotoğrafı çok beğenildi

YAZMASINI TAKIP POZ  VERDİ

Survivor'da büyük hayran kitlesine kavuşan Sabriye, Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Aslen Trabzonlu olan Sabriye, sık sık yöresel kıyafetleri ve yazmasıyla poz veriyor.

Paylaşımına ise "Eşarbımın rengini çok beğendim ... Sevgi ablacımın hediyesi... Çok teşekkür ederim." notunu ekledi. Sabriye'nin paylaşımı 7 binin üzerinde beğeni aldı.

Survivor Sabriye'nin başörtülü fotoğrafı çok beğenildi

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