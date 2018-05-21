Süs havuzunda boğulan çocuğu belediye başkanı kurtardı

Dün saat 15.00 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda etrafı bariyerler çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte giden Davut Şimşek (15), yüzmek için havuza girdi.

İddiaya göre kıyadan uzaklaştıkça 2,5 metreye kadar derinliğe sahip olan havuzda ilerleyen Şimşek, çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Suni gölette boğulan çocuğu belediye başkanı kurtardı

SUYA ATLAYIP ÇOCUĞU KURTARDI

Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca havuzun yanına gitti. Bir çocuğun suda boğulduğunu öğrenen Çalışkan, kıyafetlerini çıkarıp suya atladı ve Şimşek'i havuzdan çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerini müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in, ikinci kez kalbi durdu.

Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"YAKLAŞIK 10 DAKİKA SUYUN ALTINDA KALMIŞ"

Şimşek'i kurtaran Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışan, daha sonra hastaneye gelip tedavisi hakkında bilgi alıp Şimşek'in ailesiyle görüştü. Şimşek'in yaklaşık 10 dakika suyun altında kaldığını belirten Çalışkan, şunları söyledi:

"Parkımızın yapım çalışması devam ediyor ve halka açık değil. Çocuklar bir şekilde içeri girmişler. Ardından da suya girip yüzmeye çalışmışlar. Ben yapım çalışmalarını incelemek için parka gelmiştim. Siren seslerini duyunca iş kazası olabileceğini düşüp havuzun yanına geldiğimde bir çocuğun suda boğulmak üzere olduğunu öğrendim. Yaklaşık 10 dakika suyun altında kalmış. Ben hemen suya girip çocuğu kurtardım. Sağlık görevlileri yaptığı müdahaleyle duran kalbini çalıştırdı. Şimdi çocuğumuz tedavi altında."



