Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

İran'ın Meşhed kentindeki bir evde yaklaşık 3 bin akrep ele geçirildi.

İran'da bir evde 3 bin akrep yakalandı

İhracatın yükselmesiyle başka ülkelere gitmek üzere yola çıkan tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a 117 milyon euro karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla çıktığı 3 maçı da boş geçti.

Bir sosyal sorumluluk projesi olan yeni klibiyle Resul Aydemir, kahramanlarımızın unutulmaması gerektiğini kendine özgü tarzıyla dinleyiciye anlatıyor.

1 Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor Antalya'nın en güzel tatil yerlerinden biri olan Kaş'a yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

2 Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk İlk defa böyle bir hata ile karşılaştıklarını dile getiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, sebepsiz zenginleşmeye neden olan olayın ardından özel yazılımla işlemleri eski haline getirdiklerini açıkladı.

3 Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerle bir araya geldi.

4 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

5 Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a, Galatasaray'ın ise Trabzonspor'a kaybettiği maçları değerlendirdi.

6 3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu İstanbul yeni havalimanına kavuşmaya hazırlanırken, havalimanına ulaşım konusunda fiyat belirleme, yolcu taşımada memnuniyet kuralları gibi unsurlar şimdiden belirleniyor.