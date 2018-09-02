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Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

Trabzon'da, çıplak ayakla girdiği süs havuzunda, suya döner tekme atıp, karate figürleri sergileyen kişi izleyenleri güldürdü.

DHA | 02.09.2018 - 16:15..
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Kentte, yaz sıcağından bunalan bir kişi, ayaklarını çıkarıp Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Bir süre sonra kimliği öğrenilemeyen bu kişi, çevrede, banklarda oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında, havuzda fıskiyeden yükselen suya tekme atıp, karate figürleri sergilemeye başladı. Attığı bir tekme sırasında ise dengesini kaybedip düştü.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, görüntüler sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü VİDEO

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

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