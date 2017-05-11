Süs havuzundan uyuşturucu hap çıktı

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, Adana Seyhan yakınlarındaki bir depoya boşaltılacak süs havuzların içerisine uyuşturucu madde gizlenerek kaçakçılık yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Adana Gümrük Muhafaza Ekipleri ile koordineli olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, deponun adresini tespit eden ekipler, depoyu ve müştemilatını fiziki takibe aldı. Şüpheli TIR'ın depoya gelmesi ve yükü boşaltması üzerine operasyona başlandı.

SÜS HAVUZUNDAN ÇIKTI

Depoda yapılan aramada, 52 tahta palet içerisinde monte edilmiş süs havuzlar tespit edildi. Narkotik dedektör köpekler Liza ve Odin ile yapılan kontrolde, dedektör köpeklerin iki palete aşırı tepki verdiği görüldü. Bunun üzerine kırılarak açılan mermer havuzlarda, naylon poşetlere gizlenmiş yaklaşık 58 kilo ve toplam 337 bin 205 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde, hapların captagon olduğu belirlendi. Captagon talebinin yoğun olduğu Arap Yarımadası ülkelerine kaçırılacağı tahmin edilen hapların piyasa değeri ise yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirtildi.

Olay sonucunda şüpheli iki şahıs gözaltına alınarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.