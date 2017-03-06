Süs tavukları Ankara'da büyük ilgi topladı

Başkent Ankara, haftasonu çok ilginç bir etkinliğe tanıklık etti.

SÜS TAVUKLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ankara Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği'nin düzenlediği müzayede de birbirinden ilginç tavukklar meraklıları tarafından alınırken ilginç tavukları gören çocuklar ve büyükler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ SERGİLENDİ

Türkiye'de ilk kez sergilenen ve "ejderha ayaklı tavuk" olarak nitelendirilen "Dong Tao" cinsi horoz ve tavuk, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

8500 TL'DEN ALICI BULDU

Müzayedede, "Lavender Brahma" cinsi horoz ve tavuk, 8 bin 500 liraya alıcı buldu.