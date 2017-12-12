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Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, "Süt dişlerinin tanınması, çocuk sağlığı açısından çok önemli” diyerek doğru bilinen yanlışları açıkladı.

İHA | 12.12.2017 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, genellikle ilk diş çıkartmanın altıncı ayda başladığını ve 36’ncı ayda sona erdiğini belirterek “Bazı bilgi ve uygulama yanlışlarının görüldüğü bu dönemde süt dişlerinin tanınması, çocuk sağlığı açısından çok önemli.” dedi. Kuşku, süt dişleri ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı.

Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz

15 AYLIKKEN DE ÇIKABİLİYOR

Süt dişlerinin oluşumu henüz anne karnındayken başlıyor. Olgunlaşmasını tamamlayan dişler, doğumdan sonra belirli bir sıra izleyerek çıkıyor. Diş çıkartma çocuktan çocuğa değiştiği için sağlıklı bir çocuk ilk dişini üç aylıkken çıkartabildiği gibi, bir diğeri 15 aylıkken de çıkartabiliyor.

Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz

ANNE VE BABAYA BAĞLI

Bunda genetik faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Kuşku, “Anne ve babanın ilk dişi ne zaman çıktıysa çocuğun da dişi o zaman çıkar.” dedi. Dişlenmede gecikmenin hipotiroidi, raşitizm ve mongolizm gibi hastalıklarla bağlantılı olabileceğine dikkat çeken Kuşku, “Bebek 13 aylık olmasına rağmen ilk dişi çıkmamış ise mutlaka bir hekime başvurulmalı.” uyarılarında bulundu.

Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz

GECELERİ KABUS GİBİ GEÇİYOR

Ateş, ishal, kusma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi hastalık belirtilerinin de diş çıkarmayla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Dr. Mehmet Kuşku, çocuklardaki asıl yakınmaların gündüzleri hafif huzursuzluk, ağız çevresinde kızarıklık, iştahsızlık ve sıvı alma isteği olabileceğini söyledi. Çocuğu etkileyen yakınmaların daha çok gece ortaya çıktığını ifade eden Kuşku, “Hiç uyuyamama, uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya ağlayarak uyanma sık görülür. Gündüzleri genellikle normal ancak geceleri kabus gibi geçiyorsa, diş çıkartmadan şüphe edilmeli.” diye konuştu.

Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz

TÜLBENTLE MASAJ YAPIN

Dr. Mehmet Kuşku, ilk dişin çıkmasından itibaren yapılacak temizliği ise şöyle açıkladı:

“Temiz bir tülbent ya da gazlı bezi alarak, sabah ve akşam beslenme sonrası diş ve diş etine masaj yaparak silin. Ayrıca ara beslenmeler sonrası su içirilmesi de faydalı. Macunsuz fırçalamaya ise ilk süt azı dişlerinin sürmesi ile başlanmalı. Süt dişlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık florürlü diş macunu ile günde iki kez fırçalamaya başlayabilirsiniz. Yalnız diş macununun mercimek tanesinden büyük olmamasına dikkat edilmeli.”

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