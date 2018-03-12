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Süt ürünleri tesisine küflü peynir baskını

Manisa'da, zabıta ekibinin sağlıksız üretim yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlediği süt ürünleri tesisinin kapısı mühürlendi. Operasyon sırasında yetkililerin yaptığı savunmalar dikkat çekti.

DHA | 12.03.2018 - 10:01..
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Alaşehir ilçesinde, sağlıksız ürünler üretildiği iddiasıyla yurt içi ve dışında birçok markete ürün satan bir süt ürünleri tesisine zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Süt ürünleri tesisine küflü peynir baskını

'İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI DEĞİL'

Tesiste yapılan kontrollerde, üst katta depo olarak kullanılan bölümde, yüklü miktarda küflü kaşar bulundu. Peynirleri incelenmesi için tesise, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden uzman gıda mühendisi davet edildi.

İnceleme sırasında firma yöneticisi olduğunu belirten bir yetkili, tarihi geçen kaşarların insan sağlığına zararlı olmadığını iddia etti.

Süt ürünleri tesisine küflü peynir baskını

KÜFLÜ ÜRÜNLERİ İMHA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Zabıta ekipleri, depodaki incelemenin ardından üretim bölümüne girdi. Ekipler burada da üst üste konulmuş plastik kovaların kapaklarını açtıklarında kaşar üretimi için kullanılan ürünlerin küflendiğini gördü.

Yönetici ise kovaların kapaklarının açık kalması nedeniyle küflenmenin olduğunu iddia etti. Küflü ürünleri imha ettiklerini ve uzun süredir imalat yapmadıklarını öne sürdü.

Süt ürünleri tesisine küflü peynir baskını

İŞLETMENİN KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Ele geçirilen sağlıksız ürünlere imha edilmek üzere el kondu. İşletme ise mühürlendi. İşletme sahibine, Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi gereğince 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, "Zabıta ekipleri ilçede halk sağlığını tehdit eden işyerlerine geçit vermeyeceklerdir. Halkın gıda ve sağlığını korumak adına rutin denetimleri aralıksız sürdürülecektir. Halkımızın sağlığı her zaman ön plandadır." dedi.

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