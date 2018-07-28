Sütlüce'de çöken binaya hırsız girmiş

Sütlüce'de bu hafta bir bina çökmüş ve bina sakinleri çevrede bulunan otellere yerleştirilmişti. Yaşanan bu olay bugün dördüncü gününde ve bazı detaylar da ortaya çıkıyor.

HIRSIZLAR TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR ÇALDI

Olay gününü anlatan Mehmet Dal, “Saat 10.00’da bizi aradılar, yatıyorduk. ‘Bina çöküyor’ diye. Balkondan kendimizi dışarı zor attık. Saat 10.30’da dışarı çıktık. 12.00’de çökme başladı.” dedi. Dal, ayrıca boşaltılan evlerden birine hırsız girdiğini, hırsızların televizyon ve bilgisayarı çaldığını da açıkladı.

"DAVA AÇACAĞIZ"

Binanın yan tarafında yapılan çalışmalar nedeniyle binanın çöktüğünü iddia eden Şükran Aral, “Biz hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz, davamızı açacağız. Bir muhatap arıyoruz. Bir mağduriyet var. Ağustos’un 15’inde oteli açacaktım.” diye konuştu. Bunun yanı sıra otellerde yer bulamayan aileler ise çevrede bulunan yurtlara yerleştirildi.

Sütlüce'de çöken binanın yıkılma anı VİDEO