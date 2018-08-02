Sütlüce’deki binaların mührü söküldü

Beyoğlu Sütlüce’de geçtiğimiz günlerde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana gelmiş, bir bina da çökmüştü.

Meydanda gelen olayın ardından yıkılan binanın çevresinde bulunan bazı binalarda da risk ortaya çıkmıştı.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde üniversitelerin de desteğiyle oluşturulan teknik bir heyet, bölgede zemin etütü çalışması yaparken, bölgedeki riskli binalar tek tek incelendi.

"OLUMSUZLUK YOK" DENDİ

Teknik heyetin oluşturduğu raporda binalarda hiçbir olumsuzluğun olmadığı belirtilmişti. Yapılan teknik incelemenin ardından o binaların mühürleri söküldü. Binalardaki mühürlerin sökülmesiyle bazı vatandaşlar evlerine girerken, bazıları ise tedirgin olduklarını belirterek evlerine giremiyor.

"SU YOK, ELEKTRİK YOK"

Güllü Atu isimli bir vatandaş, “Evlerde su yok elektrik yok yatamıyoruz. Kardeşimde kalıyoruz. Evde kalamıyoruz korkuyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum” derken, Yaşar Taştan ise, "Çoluk çocuk korkuyoruz, içeriye giremiyoruz. Beş yaşında torunum var içeri girmiyor. Kapıda oturuyoruz, evde kalmıyoruz. Yemeğimizi de dışarı da yiyoruz.” diye konuştu.

Bekir Türki, “Bütün evler dün açıldı.Yarısı girdi yarısı da giremedi korkuyorlar. Allah korusun çok tehlikeli. Elektrik de yok su da...” şeklinde konuştu.