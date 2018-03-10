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Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderes beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.

AA | 10.03.2018 - 15:05..
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Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

BOMBALI SÜTYEN

Önceki gün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Cinderes beldesinde bir evde arama yapan güvenlik güçleri, sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirdi.

UZAKTAN KONTROL EDİLİYOR

Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere hazırlanan sütyendeki düzeneğin uzaktan kontrol edilebileceğini belirten güvenlik kaynakları, köşeye sıkışan terör örgütünün sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye çalışabileceklerine dikkati çekti.

Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

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